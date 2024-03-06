Качество и количество войск имеют значение, Украина это показывает, - Генштаб Польши

У него спросили, сколько солдат должна иметь польская армия, особенно в нынешней международной ситуации. Блазеуш сказал, что это зависит от многих факторов.

"Потому что важны и демография, и наша способность синхронизировать все текущие процессы модернизации. Это касается подготовки кадров, это связано со строительством складов боеприпасов, это касается всей инфраструктуры, изменений в организации и доктринах, поэтому это действительно очень длительный процесс, который продолжается", - отметил он.

Опыт Украины

По его словам, найти эту золотую середину всегда сложно, но Украина показывает, что и качество, и количество по-прежнему имеют значение.

"Я думаю, что как предполагалось и как говорят, где-то около 200 000 профессиональных солдат. Это хороший показатель", - сказал он.

Представитель Генштаба отметил, что существуют и подразделения территориальной обороны, численность которых уже превышает 40 тысяч человек.

Что еще говорили в Генштабе Польши

Ранее Блазеуш заявлял, что военное командование Польши уверено, что союзники по НАТО окажут помощь Варшаве в случае агрессии России.

"Прежде всего, мы строим систему так называемых индикаторов и предупреждений, чтобы мы как можно раньше знали, что враг что-то готовит. Помним, что определенные показатели свидетельствуют нам о том, что другая сторона готовится к недружественным нам действиям", - сказал он.