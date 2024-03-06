RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Качество и количество войск имеют значение, Украина это показывает, - Генштаб Польши

Архивное фото: в Генштабе Польши высказались относительно количества войск с учетом опыта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Размер польской армии зависит от разных факторов, но опыт войны в Украине показал, что количество и качество имеют значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Генерального штаба польской армии Петра Блазеуша в интервью TVN 24.

У него спросили, сколько солдат должна иметь польская армия, особенно в нынешней международной ситуации. Блазеуш сказал, что это зависит от многих факторов. 

"Потому что важны и демография, и наша способность синхронизировать все текущие процессы модернизации. Это касается подготовки кадров, это связано со строительством складов боеприпасов, это касается всей инфраструктуры, изменений в организации и доктринах, поэтому это действительно очень длительный процесс, который продолжается", - отметил он.

Опыт Украины

По его словам, найти эту золотую середину всегда сложно, но Украина показывает, что и качество, и количество по-прежнему имеют значение. 

"Я думаю, что как предполагалось и как говорят, где-то около 200 000 профессиональных солдат. Это хороший показатель", - сказал он. 

Представитель Генштаба отметил, что существуют и подразделения территориальной обороны, численность которых уже превышает 40 тысяч человек.

Что еще говорили в Генштабе Польши

Ранее Блазеуш заявлял, что военное командование Польши уверено, что союзники по НАТО окажут помощь Варшаве в случае агрессии России.

"Прежде всего, мы строим систему так называемых индикаторов и предупреждений, чтобы мы как можно раньше знали, что враг что-то готовит. Помним, что определенные показатели свидетельствуют нам о том, что другая сторона готовится к недружественным нам действиям", - сказал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в Украине