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Качество здесь не при чем. Что делать, если газ перестал быть голубым

Фото: что делать, если газ перестал быть голубым (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Если газ в конфорке перестал быть голубым, а стал желтым или красным, это не значит, что топливо потеряло качество. Это свидетельствует о том, что газ не сгорает полностью и нужно вызвать профильную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

"Существует распространенный миф, что газ плохого качества горит не голубым, а желтым или красным пламенем. На самом деле качество газа это явление не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении.

Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют только о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью.

Причин тому может быть несколько:

  • неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки;
  • недостаточное количество кислорода в помещении;
  • недостаточное давление.

Если говорить о давлении в системе - это означает определенную неисправность, которая быстро обнаруживается и не может быть постоянным явлением.

Что делать?

За поддержание должного уровня давления отвечают операторы ГРМ (облгазы). Они же устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети. Единственный телефон службы газа - 104.

Итак, первое, что вы должны сделать, когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах - обратиться в службу газа.

В "Нафтогазе" напоминают, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов опасно и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, как пожарам или отравлениям.

Напомним, в Ужгороде целая семья отравилась, вероятно, угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

А 8 октября во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Медикам удалось спасти жизнь двум детям.

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