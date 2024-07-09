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Кислица на Совбезе ООН по удару по "Охматдету": Россия похожа на рак, только хуже

Фото: Сергей Кислица, постпрод Украины при ООН (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Своим ударом по детской больнице "Охматдет" Российская Федерация убивает тех украинских детей, которых не может угнать.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Не забывайте, что то, на что идет Россия, чтобы нанести вред украинским детям, было основным аспектом ее агрессии с самого начала. Детей, которых Россия не может похитить и промыть мозги, она убивает", - написал Кислица.

Он напомнил, что Россия находится в "списке позора" за преступления, совершившие ее вооруженные силы против детей.

"Не забывайте, что сидящий сегодня во главе стола человек является разыскиваемым преступником, подозреваемым в преступлениях против детей и подлежит аресту по ордеру МКС", - подчеркнул Кислица.

Заседание Совбеза ООН

Сегодня Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, оно было посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как позже заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия пыталась заблокировать участие Украины в инициированном заседании в связи с массированной ракетной атакой 8 июля.

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