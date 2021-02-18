RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кислиця про можливості приєднання Донбасу до РФ: Москві зараз це невигідно

Автор: Ігор Литвиненко

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця не вважає, що Російська Федерація буде прискорювати процес приєднання Донбасу у зв'язку з оновленням власної конституції. Зараз Москві невигідно приєднувати нові території.

Про це Кислиця заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Росії зараз невигідно ні політично, ні економічно, ні соціально приєднувати до себе нові території. Тому що вона це тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреагувати міжнародне співтовариство. Це для РФ буде повною катастрофою", - вважає Кислиця.

При цьому він додав, що Москва чекає слушного моменту, щоб нас поглинути всіх".

"Інтересам Москви, як і раніше відповідає знекровлення, послаблення сусідів. Їй потрібно, щоб усі сусідні країни не мали можливості протистояти", - зазначив Кислиця.

Відзначимо, в кінці січня в окупованому Донецьку пройшов так званий форум за участю, в тому числі російських політиків і пропагандистів. На ньому прийняли доктрину "Російський Донбас", яка передбачає захоплення всієї території Донецької і Луганської областей України.

Пізніше в Кремлі заявили, що на порядку денному Російської Федерації не варто приєднання окупованій території Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбас
Читайте також
Миротворці ООН на Донбасі: як і при яких умовах їх можуть ввести
Кравчук про ситуацію на Донбасі: не можна говорити про провокації, це реальна війна
Прогноз погоди