Кислиця про можливості приєднання Донбасу до РФ: Москві зараз це невигідно

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця не вважає, що Російська Федерація буде прискорювати процес приєднання Донбасу у зв'язку з оновленням власної конституції. Зараз Москві невигідно приєднувати нові території.

"Росії зараз невигідно ні політично, ні економічно, ні соціально приєднувати до себе нові території. Тому що вона це тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреагувати міжнародне співтовариство. Це для РФ буде повною катастрофою", - вважає Кислиця.

При цьому він додав, що Москва чекає слушного моменту, щоб нас поглинути всіх".

"Інтересам Москви, як і раніше відповідає знекровлення, послаблення сусідів. Їй потрібно, щоб усі сусідні країни не мали можливості протистояти", - зазначив Кислиця.