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В кишиневском центре для беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори

Иллюстративное фото: в кишиневском центре для беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В центре размещения беженцев из Украины, который находится в Кишиневе (Молдова), зафиксировали вспышку кори.

Об этом заявил заместитель главы кишиневского управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Он рассказал, что в середине прошлой недели обнаружили первых троих людей, которые заразились корью. На следующий день число заболевших возросло до пяти. 

"Все заразившиеся - граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное", - отметил Болокан.

Он добавил, что сам центр для беженцев из Украины, где фиксируют вспышку, закрыли на карантин на 21 день. 

"Если в эти дни выявим новые случаи заражения, карантин придется продлить", - уточнил чиновник. 

По его словам, неизвестно, были ли заразившиеся привиты от кори, поскольку сами украинцы "не хотят этого рассказывать". 

Напомним, еще в конце прошлого года в КГГА предупреждали о возможности вспышки кори в Киеве. В ведомстве призвали вакцинировать детей, чтобы этого не допустить. 

 

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МолдоваКишинев