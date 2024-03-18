В кишиневском центре для беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори

Он рассказал, что в середине прошлой недели обнаружили первых троих людей, которые заразились корью. На следующий день число заболевших возросло до пяти.

"Все заразившиеся - граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное", - отметил Болокан.

Он добавил, что сам центр для беженцев из Украины, где фиксируют вспышку, закрыли на карантин на 21 день.

"Если в эти дни выявим новые случаи заражения, карантин придется продлить", - уточнил чиновник.

По его словам, неизвестно, были ли заразившиеся привиты от кори, поскольку сами украинцы "не хотят этого рассказывать".

Напомним, еще в конце прошлого года в КГГА предупреждали о возможности вспышки кори в Киеве. В ведомстве призвали вакцинировать детей, чтобы этого не допустить.