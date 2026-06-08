Кишинев хочет производить свои дроны-перехватчики вместе с Киевом

Президент Молдовы Майя Санду инициировала разработку отечественных беспилотников-перехватчиков для защиты воздушного пространства страны. Война в Украине заставила Кишинев срочно искать технологические решения против российских воздушных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Руководительница страны подчеркнула, что нейтральный статус Молдовы не означает отсутствие обороны. Страна уже столкнулась с многочисленными инцидентами, ведь российские дроны регулярно нарушают пространство республики. Обломки падают возле границы, что угрожает жизни людей.
Санду особенно обеспокоена недавним инцидентом в румынском Галаце, где недавно беспилотник РФ врезался в жилой дом. Тогда два человека получили ранения. Город расположен вплотную к границе Молдовы и Украины.
"Те, кто хочет, чтобы наша страна была полностью беззащитной, должны понимать, что существует риск того, что на нас упадут дроны, и мы ничего не сможем с этим поделать", - заявила президент.
Она уже обратилась к правительству, чтобы подготовить законодательные изменения. Новые правила позволят Молдове развивать собственную оружейную промышленность.
Власти Молдовы хотят подготовить почву для оборонного бизнеса. Законодательство откроет двери частным компаниям, что позволит создавать совместные компании. Отдельный пункт - привлечение иностранных инвесторов. Молдова хочет строить современные заводы.
Главные цели нового законодательства:
Санду объяснила, что сейчас страна фактически бессильна перед угрозой с неба. Военные зафиксировали более 20 случаев входа российских дронов в пространство страны. Однако никаких мер для их сбивания не принимали, ведь технических возможностей просто не было.
Кишинев делает ставку на Киев и консультации уже начались. Украина имеет уникальный четырехлетний опыт эффективно противодействовать массированным атакам БПЛА. Именно у нас создают лучшие в мире перехватчики.
"Украинцы лучшие в плане беспилотников-перехватчиков", - подчеркнула Санду.
Президент хочет получить доступ к украинским технологиям и планирует позаимствовать столько решений, сколько позволят возможности бюджета. На первом этапе власти сформируют специальную группу специалистов, которые будут изучать опыт ВСУ и адаптировать его.
В прошлом месяце дрон оккупантов РФ вторгся в воздушное пространство Молдовы во время атаки на Украину. На фоне ситуации власти временно закрывали воздушное пространство в северной и центральной частях Молдовы.
Это уже не впервые российский дрон залетает на территорию Молдовы.