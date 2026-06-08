Кишинев хочет производить свои дроны-перехватчики вместе с Киевом

Руководительница страны подчеркнула, что нейтральный статус Молдовы не означает отсутствие обороны. Страна уже столкнулась с многочисленными инцидентами, ведь российские дроны регулярно нарушают пространство республики. Обломки падают возле границы, что угрожает жизни людей.

Санду особенно обеспокоена недавним инцидентом в румынском Галаце, где недавно беспилотник РФ врезался в жилой дом. Тогда два человека получили ранения. Город расположен вплотную к границе Молдовы и Украины.

"Те, кто хочет, чтобы наша страна была полностью беззащитной, должны понимать, что существует риск того, что на нас упадут дроны, и мы ничего не сможем с этим поделать", - заявила президент.

Она уже обратилась к правительству, чтобы подготовить законодательные изменения. Новые правила позволят Молдове развивать собственную оружейную промышленность.

Запуск ОПК и иностранные инвестиции

Власти Молдовы хотят подготовить почву для оборонного бизнеса. Законодательство откроет двери частным компаниям, что позволит создавать совместные компании. Отдельный пункт - привлечение иностранных инвесторов. Молдова хочет строить современные заводы.

Главные цели нового законодательства:

разрешение на создание государственно-частных партнерств в сфере ОПК;

упрощение процедур для привлечения зарубежных технологий;

формирование команды национальных экспертов по высоким технологиям;

разработка системы быстрого реагирования на воздушные цели.

Санду объяснила, что сейчас страна фактически бессильна перед угрозой с неба. Военные зафиксировали более 20 случаев входа российских дронов в пространство страны. Однако никаких мер для их сбивания не принимали, ведь технических возможностей просто не было.

Опыт Украины как главный ориентир

Кишинев делает ставку на Киев и консультации уже начались. Украина имеет уникальный четырехлетний опыт эффективно противодействовать массированным атакам БПЛА. Именно у нас создают лучшие в мире перехватчики.

"Украинцы лучшие в плане беспилотников-перехватчиков", - подчеркнула Санду.

Президент хочет получить доступ к украинским технологиям и планирует позаимствовать столько решений, сколько позволят возможности бюджета. На первом этапе власти сформируют специальную группу специалистов, которые будут изучать опыт ВСУ и адаптировать его.