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Кишинев хочет производить свои дроны-перехватчики вместе с Киевом

02:46 08.06.2026 Пн
3 мин
Почему Майя Санду приняла такое срочное решение?
aimg Филипп Бойко
Фото: Майя Санду и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Молдовы Майя Санду инициировала разработку отечественных беспилотников-перехватчиков для защиты воздушного пространства страны. Война в Украине заставила Кишинев срочно искать технологические решения против российских воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Руководительница страны подчеркнула, что нейтральный статус Молдовы не означает отсутствие обороны. Страна уже столкнулась с многочисленными инцидентами, ведь российские дроны регулярно нарушают пространство республики. Обломки падают возле границы, что угрожает жизни людей.

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Санду особенно обеспокоена недавним инцидентом в румынском Галаце, где недавно беспилотник РФ врезался в жилой дом. Тогда два человека получили ранения. Город расположен вплотную к границе Молдовы и Украины.

"Те, кто хочет, чтобы наша страна была полностью беззащитной, должны понимать, что существует риск того, что на нас упадут дроны, и мы ничего не сможем с этим поделать", - заявила президент.

Она уже обратилась к правительству, чтобы подготовить законодательные изменения. Новые правила позволят Молдове развивать собственную оружейную промышленность.

Запуск ОПК и иностранные инвестиции

Власти Молдовы хотят подготовить почву для оборонного бизнеса. Законодательство откроет двери частным компаниям, что позволит создавать совместные компании. Отдельный пункт - привлечение иностранных инвесторов. Молдова хочет строить современные заводы.

Главные цели нового законодательства:

  • разрешение на создание государственно-частных партнерств в сфере ОПК;
  • упрощение процедур для привлечения зарубежных технологий;
  • формирование команды национальных экспертов по высоким технологиям;
  • разработка системы быстрого реагирования на воздушные цели.

Санду объяснила, что сейчас страна фактически бессильна перед угрозой с неба. Военные зафиксировали более 20 случаев входа российских дронов в пространство страны. Однако никаких мер для их сбивания не принимали, ведь технических возможностей просто не было.

Опыт Украины как главный ориентир

Кишинев делает ставку на Киев и консультации уже начались. Украина имеет уникальный четырехлетний опыт эффективно противодействовать массированным атакам БПЛА. Именно у нас создают лучшие в мире перехватчики.

"Украинцы лучшие в плане беспилотников-перехватчиков", - подчеркнула Санду.

Президент хочет получить доступ к украинским технологиям и планирует позаимствовать столько решений, сколько позволят возможности бюджета. На первом этапе власти сформируют специальную группу специалистов, которые будут изучать опыт ВСУ и адаптировать его.

Что известно о налете дронов на Молдову

В прошлом месяце дрон оккупантов РФ вторгся в воздушное пространство Молдовы во время атаки на Украину. На фоне ситуации власти временно закрывали воздушное пространство в северной и центральной частях Молдовы.

Это уже не впервые российский дрон залетает на территорию Молдовы.

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