У Кіровоградській області на шахті від удару ковша загинула людина

В селі міського типу Смоліне Кіровоградської області на шахті під час проведення ремонтних робіт загинула людина. Ще одна людина отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інцидент стався на шахті державного підприємства "Смолінська".

"На горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого. Для цього від ДСНС залучали 12 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.

Наразі шахта працює в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше у Луганській області на шахті "Новодружеська" стався обвал, внаслідок чого загинув гірник. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Крім того, в Луганській області стався обвал на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, через що тоді один шахтар загинув та ще один отримав травми.

Також обвал стався на шахті "Південнодонбаська №1" в селищі Вугледар Донецької, внаслідок чого загинув один гірник.