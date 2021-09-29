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В Кіровоградській області викрили схему постачання наркотиків до СІЗО

Автор: Сергій Пишкін

В Кіровоградській області оперативники викрили поширення злочинного впливу на утриманців СІЗО. Зловмисники забезпечували постачання наркотиків до слідчого ізолятора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"За даними слідства, організатор - підсудний у кількох справах, поширюючи злочинний вплив серед утриманців ізолятора, налагодив постачання наркотиків до установи. Також він відповідав за наповнення та розподіл коштів з так званого "злочинного общака", - пише пресслужба.

Зазначається, що спільниками організатора схеми були особи з волі та утриманці СІЗО. Кожен член мав свою роль: фасування, доставка й збут.

В рамках санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, правоохоронці вилучили:

  • наркотики;
  • мобільні телефони;
  • більше ніж 80 тисяч гривень.

Фото: в Кіровоградській області викрили схему постачання наркотиків в СІЗО (npu.gov.ua)

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