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У Кіровоградській області ППО збила ворожу ракету

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Кіровоградська область, Неділя 15 травня 2022 12:48
У Кіровоградській області ППО збила ворожу ракету Фото: у Кіровоградській области збили ракету (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони в ніч на 15 травня збили російську ракету у Кіровоградській області. Вона летіла у напрямку Кропивницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Під ранок в Олександрійському районі, силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі Росія також завдала ракетного удару по Львівській області. В результаті зруйнований об'єкт, який знаходиться біля кордону з Польщею.

Також українські захисники знищили ще дві крилаті ракети, які летіли у Львівську область з акваторії Чорного моря.

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Кропивницька область Війна Росії проти України
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