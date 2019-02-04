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У Кіровоградській області від грипу померла людина

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 14:48
У Кіровоградській області від грипу померла людина
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 4151 мешканців області

У Кіровоградській області в Кропивницькому районі від ускладнення грипу померла людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Повідомляється, що всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 4151 мешканців області, з них 64,3% діти. Всього госпіталізованих - 263.

"Зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Кропивницькому районі. Вірусологічно підтверджено вірус грипу типу А (H3N2) Сінгапур. Це вже другий летальний випадок в області", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що з початку епідсезону в області зареєстровано 27 випадків грипу, викликаних вірусом грипу А (H3N2). Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

"Надійним захистом від грипу є своєчасна імунізація сезонними протигрипозними вакцинами. В Кіровоградській області з початку епідсезону проти грипу вакциновано 4062 особи, з них 24,6 % дитячого населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на грип та ГРВІ в Україні за тиждень, з 16 по 24 квітня, захворіли 117 тис. 985 осіб, із них 63,5% - діти. У Рівненській області зареєстровано один летальний випадок.

РБК-Україна писало, що у Закарпатській області минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 2 175 осіб, із них 66% - діти віком до 17 років.

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