ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кіровоградській області автомобіль в'їхав в електроопору, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 13:33
У Кіровоградській області автомобіль в'їхав в електроопору, є постраждалі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті ДТП постраждали 5 людей

Сьогодні, 2 лютого, в Кіровоградській області в результаті зіткнення автомобіля з електроопорою постраждали 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 3-ї години ночі у місті Гайворон автомобіль Chery Amulet зіткнувся з електроопорою, після чого спалахнув. Пожежу було ліквідовано о 03:28.

Зазначається, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Ніни Богач постраждав водій та четверо пасажирів автомобіля. Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на перехресті проспекту Валерія Лобановського та вулиці Деміївської сталося зіткнення патрульного автомобіля Toyota Prius та легкового автомобіля Renault Kangoo. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Від удару Kangoo вилетів на тротуар.

Також РБК-Україна писало, що у Києві ввечері 30 січня по вулиці Академіка Заболотного сталася смертельна автомобільна аварія. Поблизу Тютюнової фабрики збили чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.

Крім того, у Білій Церкві ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка. Загиблий перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

У Києві затримується рух автобусів та тролейбусів У Сумській області сталася ДТП з автобусом, є постраждалі
Новини України ДТПКропивницька область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся