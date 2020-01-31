У Києві автомобіль на смерть збив пішохода і втік

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Тіло лежало в 25 метрах від пішохідного переходу

У Києві ввечері 30 січня по вулиці Академіка Заболотного сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Наголошується, що поблизу Тютюнової фабрики збили чоловіка, який від отриманих травм він помер на місці.

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу і його збив невідомий автомобіль. Такий висновок зробили виходячи з травм, які були характерні наслідків ДТП. Чоловік помер до прибуття медиків.

Поліцейські не змогли встановити ні авто, яке збило пішохода, ні свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла. Де саме переходив дорогу загиблий - невідомо. Тіло лежало в 25 метрах від пішохідного переходу.

Попередньо, автомобіль рухався по Заболотного у бік Столичного шосе. Особа загиблого встановлена. Йому було близько 24 років. Подробиці події встановлюються.

РБК-Україна писало, що в Харкові трамвай збив на смерть чоловіка на проспекті Тракторобудівників.

Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.