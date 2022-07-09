У Кіровоградській області арештували активи росіян на 5,9 млрд гривень
У Кіровоградській області суд арештував активи громадян Росії на суму понад 5,9 млрд гривень. Росіян підозрюють у відмиванні грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Офіс генпрокурора.
За даними правоохоронців, чотири громадяни РФ володіли корпоративними правами трьох пов’язаних між собою підприємств. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
У рамках кримінальної справа активи іноземців у статутному капіталі було заарештовано. Сума заблокованих коштів склала понад 5,9 млрд гривень.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ДБР викрило російського олігарха, який намагався незаконно зберегти майно власного підприємства у Львові.
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