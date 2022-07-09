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У Кіровоградській області арештували активи росіян на 5,9 млрд гривень

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Кіровоградська область, Субота 09 липня 2022 11:24
У Кіровоградській області арештували активи росіян на 5,9 млрд гривень Фото: арештовано активи громадян РФ на 5,9 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Кіровоградській області суд арештував активи громадян Росії на суму понад 5,9 млрд гривень. Росіян підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, чотири громадяни РФ володіли корпоративними правами трьох пов’язаних між собою підприємств. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У рамках кримінальної справа активи іноземців у статутному капіталі було заарештовано. Сума заблокованих коштів склала понад 5,9 млрд гривень.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДБР викрило російського олігарха, який намагався незаконно зберегти майно власного підприємства у Львові.

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