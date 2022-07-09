У Кіровоградській області арештували активи росіян на 5,9 млрд гривень

У Кіровоградській області суд арештував активи громадян Росії на суму понад 5,9 млрд гривень. Росіян підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Офіс генпрокурора .

За даними правоохоронців, чотири громадяни РФ володіли корпоративними правами трьох пов’язаних між собою підприємств. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У рамках кримінальної справа активи іноземців у статутному капіталі було заарештовано. Сума заблокованих коштів склала понад 5,9 млрд гривень.

Наразі досудове розслідування триває.