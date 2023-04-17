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В Кировоградской области каждые 6 часов будут докладывать о ситуации с уровнем воды

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Понедельник 17 апреля 2023 15:20
В Кировоградской области каждые 6 часов будут докладывать о ситуации с уровнем воды Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Состояние подъема воды в Светловодской и Онуфриевской общинах Кировоградской области находится под постоянным контролем. Каждые 6 часов службы будут докладывать оперативную информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Каждые 6 часов соответствующие службы и управление гражданской защиты ОВА докладывают оперативную информацию о движении воды", - пишет глава ОВА.

По словам Райковича, сейчас наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Днепр. Обстановка постепенно стабилизируется, новых угроз подтопления территорий нет.

"Эта ситуация обошлась только одной эвакуированной жительницей из дачного общества в Светловодске", - добавил Райкович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС предупредили о затоплении пойменных территорий и частичном затоплении прирусловых территорий в ряде населенных пунктов.

Также агентство показывало последствия весеннего подтопления в Киеве. В столице подтопило Гидропарк.

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