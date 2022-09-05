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Кірйос вибив росіянина Медвєдєва на шляху в чвертьфінал US Open-2022

Фото: Нік Кірйос вперше пробився до 1/4 фіналу US Open (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорців

Ексцентричний австралієць Нік Кірйос здолав першу ракетку планети Даніїла Медвєдєва в чотирьох сетах поєдинку 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, чоловіки, 4-й раунд

Медвєдєв – Кірйос – 1:3 (6:7, 6:3, 3:6, 2:6)

Розпочали суперники доволі консервативно – зосередилися на власних подачах і чинили максимум спротиву на подачі опонента. Лише в середині першої партії Кірйос обмінявся брейками з росіянином. Так справа дійшла до затяжного тай-брейку, де сильнішим виявився австралієць (13:11).

Зате другий сет краще вдався Медвєдєву. Перша ракетка світу швидко повів 3:0, що після обміну брейками перетворилися в 5:2. Не довести партію до перемоги в такій ситуації російський тенісист не міг. Зате наступний сет став дзеркальним відображенням попереднього. Кірйос із одним брейком впевнено повів (4:1) та двома виграними подачами закрив сет.

Четверта партія стала вирішальною у двобої, та інтриги не вийшло. Австралієць схилив шальки терезів на власну користь за якихось 35 хвилин. Якщо в дебюті Кірйос і Медвєдєв виглядали рівно, то два брейки плюс узятий на власній подачі гейм швидко вивели росіянина з боротьби (5:1). Він ще виграв один гейм, але Кірйос реалізував матч-пойнт із першої спроби.

У чвертьфіналі австралійський тенісист зустрінеться зі ще одним представником Росії – Кареном Хачановим. Той у рамках 1/8 фіналу здолав іспанця Карреньо-Бусту. Матч відбудеться 6 вересня.

До слова, раніше Костюк останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді US Open-2022.

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