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У Кирилівці конфлікт переріс у стрілянину, є постраждалі

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Кирилівка, Понеділок 17 травня 2021 14:23
У Кирилівці конфлікт переріс у стрілянину, є постраждалі Фото: у Кирилівці сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Запорізькій області в селищі Кирилівка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, який переріс у стрілянину. В результаті інциденту дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання 061.

Конфлікт стався близько першої години ночі на бульварі Приморський.

Між двома компаніями чоловіків виникли розбіжності, які переросли в бійку. В ході сварки один з учасників вистрілив з рушниці. Поранення отримали двоє жителів Запоріжжя. З вогнепальними пораненнями їх доставили в медустанову.

Поліція ввела операцію"Перехоплення". Підозрюваного затримали на трасі "Харків - Сімферополь" близько четвертої ранку.

Чоловік намагався покинути місце злочину. Зловмисником виявився житель Дніпропетровської області. Йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею за замах на вбивство (ч.2 ст. 15, П. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Решту учасників конфлікту можуть притягнути до кримінальної відповідальності за хуліганство (ст.296 КК України).

Згідно з даними прес-служби Центру екстреної допомоги області, в результаті конфлікту постраждали два чоловіки 18 і 46 років.

"Чоловік 18 років отримав вогнепальне поранення черевної порожнини. Чоловік 46 років отримав поранення голови, тулуба, кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті введена спеціальна поліцейська операція"Перехоплення".

Крім того, у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них кілька разів вистрілив з пістолета в опонента. Стрілка затримали, потерпілого доставили в лікарню.

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