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В Кыргызстане задержали наемника ЧВК "Вагнера", который воевал против Украины, - СМИ

Фото: Флаг Кыргызстана (flickr com chrisnuan)
Автор: Дмитрий Браславский

Нарынский областной суд в Кыргызстане арестовал на два месяца местного жителя. Ранее он воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную службу "Радио Свобода".

Что этому предшествовало

Жена наемника сообщила, что ее муж уехал в Россию на заработки в 2020 году. Позже его арестовали за перевозку наркотиков и назначили 10 лет колонии. 

В конце 2022 года его завербовали в ЧВК "Вагнера" и он отправился воевать против Украины.

Арест в Кыргызстане

В конце июля текущего года у наемника закончился контракт с ЧВК "Вагнера" и он решил вернуться к себе на родину. Однако 1 августа его задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности.

Отмечается, что его подозревают в наемничестве. Жена боевика не стесняется того, что ее муж воевал против Украины и теперь просит помощи у властей РФ.

В Кыргызстане не впервые задерживают наемников, воевавших против Украины

В мае сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР".

В июле он прибыл в город Брянка (Луганская область) и был зачислен на "военную службу" с ежемесячной оплатой в размере 180 тысяч рублей (2240 долларов - ред.). 

Отмечается, что после поступления на "службу" он участвовал в разведывательных операциях, прошел курсы боевой подготовки, занимался обеспечением минометных установок и боеприпасов на передовой линии фронта.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ему хотят выдать российское гражданство. Таким образом Кремль хочет освободить наемника из тюрьмы.

Кыргызстан и его взаимодействие с Россией

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки готовят санкции против Кыргызстана, помогающего России обходить ограничения Запада. В частности, страна снабжает подсанкционное оборудование и электронику. Позже Вашингтон ввел некоторые ограничения против компаний Кыргызстана.

После этого Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова.

Еще в прошлом году банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций со стороны США.

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