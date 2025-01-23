В Кыргызстане запретили носить никабы в общественных местах: подробности

Президент Кыргызстана Садир Жапаров подписал закон, который запрещает ношение никабов в общественных местах. Теперь нельзя носить одежду, которая не позволяет идентифицировать личность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Кыргызстана.

Закон был принят Жогорку Кенешем (парламент) 26 декабря 2024 года.

Новый закон предусматривает введение ответственности за ношение одежды, что делает невозможным идентификацию личности, в государственных учреждениях и общественных местах.

Исключения касаются выполнения служебных обязанностей и ношения такой одежды по медицинским показаниям.

Также установлена ответственность за препятствование свободе религии, принуждение к выполнению религиозных обрядов с применением психологического давления или насилия.

Закон регулирует проведение религиозных обрядов в социальных учреждениях, исправительных учреждениях, следственных изоляторах и воинских частях, запрещая это без согласия соответствующих органов.

Кроме того, закон запрещает распространение религиозной литературы, видео- и аудиоматериалов в учебных заведениях, общественных местах и путем посещения домов.