Киргизія і Таджикистан стягують війська і атакують прикордонні застави

На тлі конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану обидві сторони стягують війська. Збройні сили вже почали атакувати прикордонні застави одна одної.
Про це повідомляє киргизьке видання kaktus.media.
Повідомляється, що таджицька сторона відкрила вогонь по киргизьких прикордонних заставах "Капчигай", "Мін-Булак", "Достук", а також прикордонних постах "Кожогар" і "Булак-Баші". А в результаті мінометного обстрілу загорілася будівля прикордонної застави "Достук".
У відповідь на ці дії спецназ прикордонної служби Киргизії захопив прикордонну заставу "Ходжа Аълло" Таджикистану. В даний час по всьому периметру кордону з обох сторін стягуються додаткові сили.
Таджицька сторона поки не прокоментувала ситуацію і не відповіла на цю заяву.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що в конфлікті на кордоні Киргизії і Таджикистану є перший загиблий. Президент Киргизії Садир Жапаров вже закликав зберігати спокій і не піддаватися на провокації.
Детальніше про причини і хронологію нинішнього загострення читайте в матеріалі "На кордоні Киргизії і Таджикистану йдуть бої: що відбувається".