Киргизія і Таджикистан стягують війська і атакують прикордонні застави

На тлі конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану обидві сторони стягують війська. Збройні сили вже почали атакувати прикордонні застави одна одної.

Про це повідомляє киргизьке видання kaktus.media .

Повідомляється, що таджицька сторона відкрила вогонь по киргизьких прикордонних заставах "Капчигай", "Мін-Булак", "Достук", а також прикордонних постах "Кожогар" і "Булак-Баші". А в результаті мінометного обстрілу загорілася будівля прикордонної застави "Достук".

У відповідь на ці дії спецназ прикордонної служби Киргизії захопив прикордонну заставу "Ходжа Аълло" Таджикистану. В даний час по всьому периметру кордону з обох сторін стягуються додаткові сили.

Таджицька сторона поки не прокоментувала ситуацію і не відповіла на цю заяву.