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Киргизія відмовляється від COVID-вакцини Pfizer

Бішкек, Вівторок 19 січня 2021 13:04
Киргизія відмовляється від COVID-вакцини Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Киргизії Алимкадир Бейшеналієв заявив, що в республіці не будуть використовувати вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Киргизія не має необхідного обладнання для зберігання препарату.

Про це повідомляє місцеве агентство 24.kg.

“Нам була запропонована американська вакцина Pfizer, яка повинна зберігатися при температурі мінус 70 градусів. У нас немає таких холодильників, кожен з яких коштує 4 тисячі доларів. У бюджеті таких грошей немає, і ми змушені відмовитися", - сказав він.

Міністр також додав, що для зберігання вакцини Pfizer республіці необхідно було б закупити обладнання на 2 млн доларів. Він також запевнив, що Киргизстан в рамках програми COVAX повинен був безкоштовно отримати понад 1 млн доз вакцини, виробленої компанією Pfizer.

Найближчим часом Бішкек має намір подати ще одну заявку на отримання препарату від коронавірусу з більш прийнятними умовами зберігання.

Республіка також продовжує переговори з Росією про постачання в республіку вакцини "Супутник V", яка може зберігатися при температурі від мінус 2 до мінус 18 градусів, і киргизька сторона володіє необхідним обладнанням.

Нагадаємо, раніше Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини. Корпорації розробили план, який дозволить наростити виробничі потужності в Європі.

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