ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киргизия отказывается от COVID-вакцины Pfizer

Бишкек, Вторник 19 января 2021 13:04
Киргизия отказывается от COVID-вакцины Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что в республике не будут использовать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Киргизия не имеет необходимого оборудования для хранения препарата.

Об этом сообщает местное агентство 24.kg.

“Нам была предложена американская вакцина Pfizer, которая должна храниться при температуре минус 70 градусов. У нас нет таких холодильников, каждый из которых стоит 4 тысячи долларов. В бюджете таких денег нет, и мы вынуждены отказаться”, - сказал он.

Министр также добавил, что для хранения вакцины Pfizer республике необходимо было бы закупить оборудования на 2 млн долларов. Он также заверил, что Кыргызстан в рамках программы COVAX должен был бесплатно получить более 1 млн доз вакцины, произведенной компанией Pfizer.

В ближайшее время Бишкек намерен подать еще одну заявку на получение препарата от коронавируса с более приемлемыми условиями хранения.

Республика также продолжает переговоры с Россией о поставках в республику вакцины “Спутник V”, которая может храниться при температуре от минус 2 до минус 18 градусов, и киргизская сторона располагает необходимым оборудованием.

Напомним, ранее Компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставок вакцины. Корпорации разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Вакцина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь