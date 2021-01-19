Киргизия отказывается от COVID-вакцины Pfizer

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что в республике не будут использовать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Киргизия не имеет необходимого оборудования для хранения препарата.

Об этом сообщает местное агентство 24.kg.

“Нам была предложена американская вакцина Pfizer, которая должна храниться при температуре минус 70 градусов. У нас нет таких холодильников, каждый из которых стоит 4 тысячи долларов. В бюджете таких денег нет, и мы вынуждены отказаться”, - сказал он.

Министр также добавил, что для хранения вакцины Pfizer республике необходимо было бы закупить оборудования на 2 млн долларов. Он также заверил, что Кыргызстан в рамках программы COVAX должен был бесплатно получить более 1 млн доз вакцины, произведенной компанией Pfizer.

В ближайшее время Бишкек намерен подать еще одну заявку на получение препарата от коронавируса с более приемлемыми условиями хранения.

Республика также продолжает переговоры с Россией о поставках в республику вакцины “Спутник V”, которая может храниться при температуре от минус 2 до минус 18 градусов, и киргизская сторона располагает необходимым оборудованием.

Напомним, ранее Компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставок вакцины. Корпорации разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе.