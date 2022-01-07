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Киргизія направила 150 військових до Казахстану в рамках місії ОДКБ

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Бішкек, П'ятниця 07 січня 2022 15:32
Киргизія направила 150 військових до Казахстану в рамках місії ОДКБ Фото: киргизьких військових направили до Казахстану (mil.gov.kg)
Автор: Артем Горовенко

Киргизія направила до Казахстану 150 військовослужбовців в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Особовий склад вже вилетів на двох літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

Повідомляється, що киргизькі військові вилетіли на двох російських військових літаках Іл-26. Військову техніку буде доставлено окремо.

Також повідомляється, що киргизький контингент охоронятиме стратегічні об'єкти на території Казахстану. Поки невідомо, про які саме об'єкти йдеться. Крім того, військовим заборонено вступати в контакт з місцевим населенням або брати участь у бойових діях.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що місію "миротворчих сил" ОДКБ очолив російський генерал Андрій Сердюков, який у 2014 році організував і очолив військову операцію із захоплення Криму.

Відзначимо, в рамках цієї місії своїх військових до Казахстану вже направили Вірменія, Росія і Білорусь.

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