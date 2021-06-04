Киргизія почала евакуацію через загострення на кордоні з Таджикистаном

Через чергове загострення на кордоні Киргизії і Таджикистану киргизька сторона почала евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. Причини офіційно не називаються.

Повідомляється, що з місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району евакуюють людей похилого віку, жінок і дітей. Всіх евакуйованих просять приїхати в населений пункт Дароот-Коргон. При цьому у повноважного представника уряду в Ошській області поки не коментують ситуацію.

Зазначимо, в ніч на 4 червня таджицька сторона, незважаючи на раніше досягнуті домовленості про демаркацію державного кордону, встановила контейнер на неописаній ділянці кордону в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району Ошської області із заходом вглиб Киргизії на 1 000 метрів.

Глава киргизького Державного комітету небезпеки Камчибек Ташієв вилетів на переговори.