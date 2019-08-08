У Киргизії створять державну комісію з розслідування штурму резиденції Атамбаєва

Парламент Киргизії на позачерговій сесії вирішили створити державну комісію з розслідування штурму резиденції екс-президента Алмазбека Атамбаєва у селі Кой-Таш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу парламенту.

Так, парламент країни прийняв рішення створити державну комісію, щоб розслідувати законність дій правоохоронних органів з метою запобігання дестабілізації обстановки в країні.

"В ухваленій депутатами Постанові Уряду Киргизії доручається розглянути питання освіти Державної комісії з вивчення ситуації з включенням до складу комісії громадських, політичних діячів, депутатів парламенту і представників відповідних державних органів", - йдеться у повідомленні.

Також членам Кабміну рекомендували надати всю необхідну підтримку всім постраждалим у подіях 7-8 серпня 2019 року у селі Кой-Таш і сім'ї загиблого співробітника спецпідрозділу "Альфа".

Так, Генеральній прокуратурі Киргізії доручено забезпечити проведення озслідування фактів порушення закону. А також дати правову оцінку діям Алмазбека Атамбаєва і його прихильників за фактами захоплення заручників і вбивства співробітника правоохоронних органів та застосування вогнепальної зброї проти представників влади.

Більш того, Генеральній прокуратурі доручено вивчити законність і обґрунтованість дій посадових осіб правоохоронних органів щодо проведення затримання Атамбаєва і дати правову оцінку у найкоротші терміни.

Нагадаємо, у результаті спецоперації щодо затримання колишнього президента Киргизії Атамбаєва постраждали 52 людини.