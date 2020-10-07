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У Киргизії на тлі протестів зупинили роботу міжнародних платіжних систем

Бішкек, Середа 07 жовтня 2020 15:29
У Киргизії на тлі протестів зупинили роботу міжнародних платіжних систем
Фото: логотип SWIFT (offshoreview.eu)
Автор: Дмитро Левицький

У Киргизії на тлі протестів проти чинної влади вирішили зупинити роботу міжнародних платіжних систем (SWIFT). На такий крок пішли з метою запобігання відтоку капіталу з країни.

Про це заявила представниця Національного банку Киргизії Аїда Карабаєва, передає російське агентство "Інтерфакс".

Киргизький Нацбанк також рекомендував всім фінансовим установам припинити роботу та посилити заходи безпеки до стабілізації ситуації в країні.

"Ухвалені заходи необхідні для забезпечення безпеки системи, збереження активів. Нацбанк відстежує ситуацію, і в міру її стабілізації банківська система почне свою діяльність в штатному режимі", - пояснила Карабаєва.

Напередодні в Киргизії відключили банкомати, щоб не громадяни не мали змоги зняти готівку. З банкоматів також вилучили всі кошти нібито через загрозу мародерства.

Нагадаємо, цього тижня у Киргизії спалахнули масові акції протесту через результати парламентських виборів, на яких перемогла провладна партія. У декількох великих містах країни мітингувальники захопили адмінбудівлі. Через протести у країні у відставку почало йти керівництво органів влади та силових відомств.

Через протести Центрвиборчком Киргизії визнав результати голосування недійсними. Нові парламентські вибори в Киргизії будуть призначені протягом двох тижнів.

Крім того, чинному киргизькому президенту можуть оголосити імпічмент.

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