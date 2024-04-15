Кирби призвал Палату представителей проголосовать за помощь Украине и Израилю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, которого цитирует Axios.

По словам Кирби, Палата представителей имеет достаточное количество голосов для того, чтобы принять финансирование Израилю и Украине.

"Мы с вами оба знаем, что голоса есть... Но мы просто ищем лидерства из кабинета спикера: вынесите его на рассмотрение, проголосуйте за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя - в чем он, безусловно, нуждается - но и Украина также могла", - добавил он.

Помощь Украине от США

В США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос выделения новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с прошлой осени. Сдвиг в вопросе произошел в феврале, когда Сенат одобрил законопроект, который предусматривает средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США. В то же время Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ.

Между тем глава разведывательного комитета Палаты представителей Майк Тернер ожидает, что законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе. В частности, по его мнению, документ получит подавляющую поддержку конгрессменов.