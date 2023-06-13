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Кирби: США озвучили Кубе обеспокоенность из-за размещения китайской шпионской базы

Фото: спикер Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки сообщили кубинскому правительству о своей обеспокоенности тем, что Куба проводит китайские шпионские операции на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя Белого дома Джона Кирби, двусторонние отношения с Китаем в данный момент были напряженными, но президент Штатов Джо Байден "полон решимости держать линии связи открытыми".

На брифинге в Белом доме он также заявил, что не ожидает, что недавние сообщения о китайской шпионской базе на Кубе повлияют на запланированный визит госсекретаря Энтони Блинкена в КНР в конце этой недели.

"Мы понимаем, что двусторонние отношения с Китаем сейчас напряженные, и ничего не изменилось в том, что президент хочет сохранить открытыми линии связи с КНР", - сказал Кирби журналистам.

Китайская разведывательная база на Кубе

На прошлой неделе The Wall Street Journal процитировала официальных лиц США о том, что Китай ведет новую шпионскую деятельность на Кубе.

Между тем, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Минобороны США ничего не знают относительно планов Китая о размещении такой тайной базы на Кубе.

Пекин в понедельник выступил с заявлением, в котором отрицал, что использует Кубу в качестве шпионской базы

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, усилия Китая на Кубе были частью глобального стремления Пекина расширить свое присутствие за границей, но действия США с момента прихода Байдена к власти в январе 2021 года "замедлили эти усилия".

Напомним, недавно на саммите безопасности в Сингапуре должна была состояться встреча министров обороны двух стран, однако Китай отказался от нее, а после обвинил США в "возрождении менталитета холодной войны".

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