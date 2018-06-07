Кіра Муратова померла: чим прославилася легенда кінематографу

Режисер і сценарист померла на 84-му році життя

У середу, 6 червня не стало легендарного українського і радянського режисера і сценариста Кіри Муратової. Причина смерті поки не розголошується.

Ім'я Кіри Георгіївни Муратової залишилося высеченым не тільки в українському кінематографі, а й у світовому. Її фільми були соціальними і неоднозначними.

Фото: Кіра Муратова (oiff.com.ua)

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки. Її батько був росіянином, мати – єврейкою.

Майбутня зірка кіно навчалася на філологічному факультеті в Москві, а після вступила на режисерський факультет Вдіку, де навчалася в майстерні Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

Кар'єру Кіра Муратова почала в 1961 році, коли стала режисером на Одеській кіностудії. Саме тоді вона почала знімати свої перші фільми разом з майбутнім чоловіком Олександром Муратовим.

Першою самостійною роботою режисера стала картина "Короткі зустрічі". У цьому фільмі зіграла сама Кіра Муратова, а також Володимир Висоцький.

Фото: Кіра Муратова (oiff.com.ua)

У 70-х Кірі Муратовій довелося виїхати з Одеси в Петербург через скандали з керівництвом Одеської кіностудії. Так "Ленфільм" випустив фільм "Пізнаючи білий світ" (1978). Муратова познайомилася з художником Євгеном Голубенко, який став її другим чоловіком і співавтором сценаріїв.

У 1971 році Муратова зняла "Довгі проводи", втім побачити фільм глядачі змогли тільки в 1987 році. Фільм був заборонений спеціальною постановою ЦК Компартії України.

Серед найбільш значущих робіт режисера - "Зміна долі", "Астенічний синдром", "Чутливий міліціонер". Останніми роботами режисера стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Відео: "Астенічний синдром" (youtube.com/sepacmd)

"Астенічний синдром" був нагороджений Спеціальним призом журі "Срібний ведмідь" 40-го Берлінського кінофестивалю (1990 рік). Також Муратова – єдиний український режисер, удостоєний російської незалежної премії "Тріумф". Нагороду їй вручили в 1995 році за великий особистий внесок у світову культуру.

У 2017 році Кіру Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії "Оскар".

Нагадаємо, що померла Кіра Муратова.

Термінова новина за 6 червня