На Кипре горит российский культурный центр

В столице Кипра Никосии горит Российский центр науки и культуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sigma Live.
По словам пресс-секретаря пожарной службы Никосии Андреаса Кеттиса, здание центра находилось на ремонте.
На месте происшествия работают спасатели с шестью пожарными машинами, грузовиком-скобовозкой, полицией и машиной скорой помощи.
Для полного тушения пожарные получили доступ на крышу здания, при этом уже потушены небольшие возгорания внутри.
Причина пожара будет расследована совместно с полицией и, при необходимости, другими государственными органами.
В то же время росСМИ сообщают, что в здание центра бросили коктейль "Молотова".
Напомним, в Финляндии заморозили участок и здания российского центра науки и культуры в Хельсинки.
Однако позже правоохранители отменили временную меру по заморозке Российского культурного центра в Хельсинки.
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