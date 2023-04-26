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На Кипре горит российский культурный центр

Фото: На Кипре горит российский культурный центр (sigmalive.com)
Автор: Валерия Полищук

В столице Кипра Никосии горит Российский центр науки и культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sigma Live.

По словам пресс-секретаря пожарной службы Никосии Андреаса Кеттиса, здание центра находилось на ремонте.

На месте происшествия работают спасатели с шестью пожарными машинами, грузовиком-скобовозкой, полицией и машиной скорой помощи.

Для полного тушения пожарные получили доступ на крышу здания, при этом уже потушены небольшие возгорания внутри.

Причина пожара будет расследована совместно с полицией и, при необходимости, другими государственными органами.

В то же время росСМИ сообщают, что в здание центра бросили коктейль "Молотова".

Напомним, в Финляндии заморозили участок и здания российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Однако позже правоохранители отменили временную меру по заморозке Российского культурного центра в Хельсинки.

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