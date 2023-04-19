В Финляндии отменили заморозку здания российского культурного центра
В среду, 19 апреля, в Финляндии отменили временную меру по заморозке Российского культурного центра в Хельсинки. Поскольку было принято решение, что нет оснований для ареста имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Финляндии с требованием разъяснить законность временного замораживания активов РФ.
Временная мера была принята по просьбе Министерства иностранных дел Финляндии, поскольку активы, как предполагается, связаны с организациями, включенными в санкционный список ЕС в отношении России.
Правоохранители также наложил замораживание или обеспечительные меры на семь квартир в окрестностях Хельсинки.
Мера означала временное замораживание имущества. В течение этого периода имущество не может быть отчуждено, уничтожено или заложено. Во время нее служба судебных приставов изучает необходимость постоянного замораживания и ареста имущества. Обеспечительная мера может длиться до трех недель или до ее досрочной отмены.
Обеспечительная мера в отношении Российского центра науки и культуры была отменена сегодня.
"По результатам текущего расследования оснований для наложения ареста нет", - заявил Аки Виртанен, начальник отдела специального исполнения судебной полиции.
Напомним, накануне стало известно, что в Финляндии заморозили участок и здания российского центра науки и культуры в Хельсинки.
Добавим, что финское управление по взысканию долгов в связи с санкциями ЕС заморозило средства российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.