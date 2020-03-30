На Кіпрі посилили карантинні заходи

Влада Кіпру посилюють заходи для обмеження поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Повідомляється, що вводиться комендантська година, заборонено влаштовувати зустрічі будинку, а також підвищуються штрафи за порушення заходів зі 150 до 300 євро.

З 06:00 31 березня жителям забороняється збиратися в будь-якому житлі, крім місця постійного проживання.

Будь-яке пересування людей з 21:00 до 06:00 заборонено, за винятком тих, хто їде на роботу з відповідним свідоцтвом. Залишати вдома можна лише з дозволом.

Припинена робота туристичні агентства і бюро подорожей, призупиняється надання послуг з обслуговування повітряних суден, за винятком тих, які стосуються обслуговування рейсів, затверджених міністром транспорту, а також вантажних рейсів.

Кількість людей в таксі, приватних і / або інших транспортних засобів не повинно перевищувати трьох осіб, включаючи водія.

Власники бізнесу повинні підготувати всі необхідні попередження, щоб люди зберігали дистанцію два метри один від одного як всередині, так і поза магазинів.

Нагадаємо, з 15 березня влади Кіпру закрила в'їзд для іноземців для боротьби з коронавірусом. Обмеження діятимуть 15 днів.

Крім того, 9 березня на Кіпрі підтвердили два випадки інфікування коронавірусом.