Кіпр вводить обов'язкову самоізоляцію для туристів

Уряд Кіпру ухвалив рішення ввести обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто прибуває в країну. Обмеження почне діяти з 6 лютого.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Уряд поділив країни на три категорії. Так, жителям держав, які потрапили до категорії А і В, необхідно буде пройти триденний карантин, а після здати тест на коронавірус.

При цьому жителям країн, які потрапили в категорію необхідно буде здати тест на коронавірус за 72 години до прильоту в країну.

Всі пасажири, незалежно від країни відправлення, також повинні будуть заповнити CyprusFlightPass онлайн.

Так, у категорію А віднесли Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур і Таїланд. При цьому в категорію потрапили

Для жителів країн групи С, куди входить Україна, залишаються в силі чинні норми, що дозволяють приїзд на острів тільки окремим категоріям громадян і передбачають обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше на Кіпрі виявили випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

Крім того, з 1 березня 2021 року Кіпр поділить країни на чотири зони, залежно від належності до яких будуть м'якші або жорсткіші вимоги для тих, хто приїжджає з цих держав.