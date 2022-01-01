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Кіпр посилив правила в'їзду: що змінилося

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Кіпру прийняла рішення посилити правила в'їзду для іноземних туристів. З 4 січня доведеться скласти три тести на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Cyprus Flight Pass.

За його даними, з 4 січня перед Вв'їздом на Кіпр необхідно зробити ПЛР-тест своїм коштом не пізніше ніж за 48 годин до вильоту. Другий - потрібно здати відразу після прибуття в країну.

Крім того, через 72 години після в'їзду на Кіпр потрібно зробити експрес-тест на антиген.

Зазначається, що ці правила діятимуть до 15 січня 2022 року.

Нагадаємо, в середині грудня влада Кіпру змінила правила в'їзду для туристів - всі в'їжджають в країну повинні скласти два тести на коронавірус.

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