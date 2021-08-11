Кіпр розширив список вакцин для в'їзду туристів: що треба знати

Туристи можуть безперешкодно подорожувати до Кіпру за наявності COVID-сертифікату. Зокрема, було розширено список вакцин від коронавірусу, отримання яких спрощує відвідування острову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Республіці Кіпр.
"Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідним органом України, є підставою для безперешкодного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Кіпр посилив правила в'їзду для мандрівників з України, невакцинованим для перетину кордону необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту.