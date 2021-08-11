Кипр расширил список вакцин для въезда туристов: что нужно знать

Туристы могут беспрепятственно путешествовать на Кипр при наличии COVID-сертификата. В частности, был расширен список вакцин от коронавируса, получение которых упрощает посещение острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Кипр.
"В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы", - говорится в сообщении.
Напомним, что Кипр ужесточил правила въезда для путешественников из Украины, невакцинированным для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.