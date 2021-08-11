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Кипр расширил список вакцин для въезда туристов: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

Туристы могут беспрепятственно путешествовать на Кипр при наличии COVID-сертификата. В частности, был расширен список вакцин от коронавируса, получение которых упрощает посещение острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Кипр.

"В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в список таких вакцин входят

  • Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
  • Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
  • Pfizer-BioNTech Vaccine;
  • Moderna Vaccine;
  • Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
  • Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
  • Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
  • AstraZeneca-Covishield;
  • AstraZeneca-SKBio.

Напомним, что Кипр ужесточил правила въезда для путешественников из Украины, невакцинированным для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

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КипрКоронавирусВакцина от коронавируса