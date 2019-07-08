Кіпр звинуватив Туреччину в порушенні суверенітету через те, що Анкара направила до його берегів ще одне судно для бурових робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.



Зокрема, Кіпр заявив про те, що відправлення другого турецького судна для розвідки і буріння нафти і газу до північно-східного узбережжя є порушенням суверенних прав країни.

"Це заплановане друге буріння є ескалацією Туреччиною неодноразових порушень суверенних прав Кіпру, заснованих на морському праві ООН і міжнародному праві, і є найбільш серйозним порушенням суверенітету Республіки Кіпр", - йдеться в заяві.

Бурове судно Yavuz є другим турецьким буровим судном, пришвартованным поблизу Кіпру за останні два місяці. Ще один корабель, Fatih, знаходиться біля західного узбережжя Кіпру з початку травня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз має намір розглянути відповідні заходи проти Туреччини з-за проведення їй бурових робіт в Середземному морі. Міністри Євросоюзу також пообіцяли "серйозні і негайні негативні наслідки для країни.



Зазначимо, раніше Росія незаконно перемістила бурову установку до родовищ газу біля анексованого Криму в шлейфі Чорного моря.