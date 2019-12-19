Кіпр номінує ЄСПЛ на Нобелівську премію миру

Ілюстративне фото (facebook.com/nobelprize)

ЄСПЛ займається спорами щодо права власності на землю після розділу Кіпру в 1974 році

Кіпр висуне в 2020 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на Нобелівську премію миру. Про це повідомив заступник офіційного представника уряду Кіпру Панайотіс Сентонас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Cyprus Mail.

Він підкреслив, що діяльність ЄСПЛ "сприяє реалізації і просування загального миру і мирного співіснування".

"Рада міністрів уповноважив міністра юстиції і громадського порядку подати відповідну пропозицію про номінування ЄСПЛ на Нобелівську премію миру", - сказав представник уряду.

Сентонас додав, що уряд Кіпру обґрунтовує своє рішення тим, що ЄСПЛ - це важливий інститут у галузі захисту прав людини і в сфері забезпечення функціонування міжнародної системи правосуддя.

ЄСПЛ давно займається судовими спорами щодо визначення права власності на землю після розділу Кіпру в 1974 році.

За словами глави МЗС Кіпру Нікоса Христодулідіса, за 60 років роботи ЄСПЛ розглянув 840 тис. індивідуальних заяв, з яких 1 150 стосуються Кіпру, і виніс понад 21 тис. судових рішень.

Нагадаємо, нобелівську премію миру в 2019 році отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед. Премію йому присудили за зусилля у досягненні миру і вирішення прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю. Крім того, Нобелівський комітет відзначив роботу Ахмеда для досягнення миру в регіонах Східної та Південно-Східної Африки.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, Албанія і Косово бойкотують церемонію вручення Нобелівських премій 10 грудня. Зокрема, останні дві протестують через вручення премії по літературі за 2019 рік Пітеру Гандке, якого критикують за підтримку нині сербської авторитарного лідера Слободана Мілошевича. Гаазький трибунал звинуватив Мілошевича в геноциді в боснійській Сребрениці.