Не кипишуйте. Кулеба разъяснил заявление Госдепа США о поддержке Украины

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, однако Кулеба заверил, что это не означает, что объем помощи будет уменьшен уже в 2024 году.

"Это не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что по словам Миллера, сейчас Украина еще не там и нуждается в поддержке в заявленном объеме.

"Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии", - отметил министр.

Ситуация с помощью США для Украины

Ранее вчера, 4 января, в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд. долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд. долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Также сообщалось, что 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать в ближайшее время.

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