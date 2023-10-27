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Кипер футзального чемпиона Украины ярким дублем за 24 секунды шокировал Лигу чемпионов

Фото: Александр Сухов забил дважды в течение четверти минуты (facebook.com/mnkolmissum)
Автор: Антон Федорцив

Киевский ХИТ одержал разгромную победу над хорватским "Ольмиссумом" в основном раунде футзальной Лиги чемпионов 2023/24. Главным героем стал вратарь столичной команды Александр Сухов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, группа 1

"Ольмиссум" – ХИТ – 1:4

Голы: Кустура, 00:45 – Педяш, 36:24, 37:18, Сухов, 38:18, 38:42

 

 

Чемпион Украины пропустил первым уже в дебюте, когда Кустура вовремя оказался на добивании. Отыграться киевляне сумели лишь после перерыва. На старте второго тайма с лета классно отправил мяч в сетку ворот хозяев.

Под занавес же встречи произошел ключевой эпизод – нападающий "Ольмиссума" Секулич получил второй "горчичник" за опасный подкат. Большинством ХИТ воспользовался мгновенно. Педяш оформил дубль, замкнув дальнюю штангу после прострела партнера.

Дальше же наступило звездное время Сухова. Хорваты пошли ва-банк и выпустили еще одного полевого вместо голкипера. Этот подход стал роковым. Украинский вратарь дважды брал удары атакующей линии "Ольмиссума" и сразу же точно пробил в пустую рамку хозяев – 1:4 в итоге.

Благодаря победе ХИТ досрочно гарантировал себе путевку в элитный раунд Лиги чемпионов. Компанию столичному коллективу составил лиссабонский "Спортинг" и тот же "Ольмиссум". Последний матч этой стадии киевляне сыграют 28 октября против казахского "Аята".

К слову, ранее "Шахтер" потерпел поражение от "Барселоны" в дебюте Пушича.

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Лига Чемпионов