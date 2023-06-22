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"Кинжалы", Х-22 и "Шахеды": в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян

Фото: россияне ударили по Украине ракетами Х-22 и "Кинжал" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Войска РФ во время ночной атаки по Украине использовали не только дроны "Шахед". Также враг применил ракеты Х-22 и "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Как сообщает военные, ночная атака страны-агрессора была направлена на объекты критической инфраструктуры Украины.

"Ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

По информации Воздушных сил, оккупанты из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря совершили пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К - трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также зафиксированы пуски четырех иранских "Шахедов". Три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Ночная атака по Украине

Напомним, в ночь на 22 июня РФ нанесла очередной удар по Украине. Враг применил ракеты и "Шахеды". Взрывы слышали в Харькове, Одессе, Кривом Роге и в Кременчуге Полтавской области.

В частности, россияне также ударили ракетами по Криворожскому району. Там повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Как сообщалось, враг нанес удар ракетами Х-22.

При этом три дрона "Шахед" удалось уничтожить силам ПВО в Одесской области, но один попал в складское помещение. Пожар был ликвидирован.

Детальнее о ночной атаке россиян можно узнать в материале РБК-Украина.

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