К концу весны. Шмыгаль рассказал, когда Украина получит отчет от Еврокомиссии по вступлению в ЕС

Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денись Шмыгаль в четверг, 27 апреля.

"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили во время получения статуса кандидата. Мы выполняем все необходимые реформы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну. Мы создали антикоррупционную структуру, которая полностью действует", - сказал премьер.

По его словам, Украина полностью готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.

"Надеюсь, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций. А официальный отчет осенью откроет перед нами дверь по процедуре переговоров", - подчеркнул он.