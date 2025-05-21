До конца года будут открыты все 45 категорий Реестра убытков, - Шмыгаль

"Украина благодарна партнерам, которые помогают финансировать невоенные расходы и таким образом поддерживают нашу внутреннюю устойчивость и прочность тыла для борьбы с агрессором. Одновременно мы настаиваем на том, чтобы Россия заплатила за все свои преступления. Не только путем личной ответственности преступников, но и деньгами", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией, уже поступило более 27,5 тысяч заявлений от граждан Украины.

Сейчас есть возможность подавать такие заявления по десяти категориям убытков. В частности за повреждение или уничтожение недвижимости, за телесные повреждения, смерть родных и близких, пытки, лишение свободы.

"Работаем над тем, чтобы до конца года были открыты все 45 категорий Реестра убытков", - отметил премьер.