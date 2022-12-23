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До конца года бойцы получат еще 800 буржуек от криворожских предприятий "Метинвеста"

Фото: до конца года бойцы получат еще 800 буржуек от криворожских предприятий "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

На криворожских предприятиях группы "Метинвест" производят полевые печки различных модификаций, в том числе комбинированных. До конца года предприятия Кривого Рога планируют отгрузить украинским военным более 800 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Печки в зависимости от размера способны за короткое время обогреть помещение от 25 до 40 м2. В зависимости от модификации, печки имеют специальную функцию - например, для сушки обуви и одежды или несколько конфорок для приготовления пищи. Есть также легковесные эконом печи, которые могут греть до пяти часов, независимо от вида топлива.

Также в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" предприятия группы производят мобильные укрытия из волнистой стали, которые при правильной установке могут выдержать артиллерийский обстрел. Компания уже передала на разные участки фронта 69 таких стальных конструкций.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова уже передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,1 млрд грн.

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