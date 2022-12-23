RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конечный бенефициар из РФ: АМКУ оштрафовал на 80 млн производителя популярных марок чая

Фото: Антимонопольный комитет Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Орими Украина", что сейчас изменило юридическое название на ООО "ТС Трейд" на 80 миллионов гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о предоставлении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с РФ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальный вебпортал АМКУ.

Так, выяснился факт наличия родственных связей между бенефициаром ООО "Орими Украина" Вероникой Касьяненко и одним из владельцев российской компании "Орими Трейд" Сергеем Касьяненко. При том, что ранее компания сообщила АМКУ, что не владеет информацией о связях между ними.

Также перед этим компания разослала торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что ее конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав в уставном капитале - не связаны Российской Федерацией.

"Распространение ООО "Орими Украина" в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов по сотрудничеству с ответчиком и реализации его товаров, а также - на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок. Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на ответчика был наложен штраф", - говорится в релизе.

"Орими Украина" является производителем чая и натурального кофе. Продукция компании выпускается под такими зарегистрированными в Украине торговыми марками, как Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури и Принцесса Ява, Jardin, Piazza del Caffe и "Жокей".

Ранее сообщалось, что недавно в Одесской области арестовали недвижимость крупной аптечной сети, связанной с РФ.

Напомним также, что Бюро экономической безопасности Украины проверяет игорный бизнес, связанный с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украиныштрафи