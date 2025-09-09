Конечные цены на электроэнергию для бизнеса в Украине остаются ниже европейских, - аналитик

Как пояснила эксперт, конечная цена электроэнергии для бизнеса состоит не только из закупочной цены чисто электроэнергии как товара. Туда еще входят тарифы на передачу, распределение электроэнергии, налоги и сборы.

"Если мы будем считать по Украине и по европейским странам, то, в принципе, наша цена остается конкурентной. У нас не столь высок уровень тарифов на распределение и передачу, и также у нас невысокие налоги на электроэнергию", - говорит Дарья Орлова.

По ее словам, даже в промышленных странах ЕС стоимость электроэнергии для бизнеса существенно выше, чем в Украине.

"Например, в той же Германии, где очень много промышленности и даже в Польше цены для конечных потребителей будут значительно дороже", - отметила Орлова.

Она подчеркнула, что динамика цен демонстрирует: украинский рынок света для бизнеса дешевле европейского даже в пиковые часы.

"Если мы говорим именно об электроэнергии для бизнеса, то цены значительно выше и в Германии, могут быть выше в Италии, часто они выше в Польше. Даже у наших стран-соседей - в Румынии, в Венгрии, в Словакии - также на некоторые часы суток, на часы вечернего пика, цены выше, чем в Украине", - добавила эксперт.

Отдельно Орлова отметила, что бытовые потребители также имеют относительно низкую стоимость электроэнергии.

"А если мы, например, говорим о тарифах для населения, то в Украине - это один из самых низких тарифов для населения в Европе", - напомнила она.