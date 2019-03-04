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Кіноспільнота просить уряд утворити Раду з державної підтримки кінематографії

Новини » Політика    04.03.2019 - 18:45
Кіноспільнота просить уряд утворити Раду з державної підтримки кінематографії
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зазначається, що утворення Ради розблокує фінансування створення українських фільмів

Асоціація кіноіндустрії України направила відкритого листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману з проханням забезпечити на найближчому засіданні уряду ухвалення розпорядження Кабінету міністрів про утворення Ради з державної підтримки кінематографії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований Асоціацією відкритий лист

Повідомляється, що після ухвалення ухвалення Закону України "Про державну підтримку кінематографії" у 2017 році будь-яка державна підтримка в сфері кінематографії може бути надана виключно на підставі рішення Ради з державної підтримки кінематографії.

Восени 2018 року на відкритому та представницькому всеукраїнському конкурсі представниками кіноспільноти було обрано кандидатури персонального складу Ради з державної підтримки кінематографії, відповідно до вимог Закону. 

Наголошується, що Мінкульт в листопаді 2018 року розробив та подав до уряду проект розпорядження Кабміну щодо утворення Ради. Проте, дотепер (станом на 1.03.2019 року) урядом не ухвалено розпорядження про створення цієї Ради, що унеможливлює проведення чергового конкурсного відбору Держкіно на фінансування фільмів (пітчингу).

У Асоціації кіноіндустрії наголошують, що в держбюджеті на 2019 рік вже передбачені відповідні кошти на створення українських фільмів - але на даний час використання коштів, призначених для фінансування кінематографії в Україні є фактично неможливим.

"Зважаючи на критичну ситуацію, що складається, та неможливість для творчих колективів обґрунтовано планувати виробництво наступних проектів, в тому числі за копродукцією з іншими країнами: звертаємось до Вас, шановний Володимире Борисовичу, з проханням забезпечити вже на найближчому засіданні КМУ ухвалення розпорядження Кабінету Міністрів України про утворення Ради з державної підтримки кінематографії та затвердження її персонального складу, обраного представниками кіногалузі України на відкритому та публічному конкурсі", - йдеться у відкритому листі. 

 Фото: відкритий лист (facebook.com/Film.Industry.Association.of.Ukraine)
 
РБК-Україна писало, що комітет Верховної ради з питань євроінтеграції підтримав законопроект №0209 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів", що має сприяти розширенню ринку збуту українського кіно.
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