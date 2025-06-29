Собака - не игрушка: как воспитать друга, а не проблему, - интервью с кинологом

– Каких собак вы берете на обучение? Какие-то конкретные породы или и обычные метисы?

– Метисов сейчас очень много, потому что их вывозят с временно оккупированных и прифронтовых территорий. Обращаются после приютов, ведь есть определенные проблемы с воспитанием, даже с агрессией, социализацией, со страхом, ПТСР, поэтому у нас абсолютно разнообразные собачки от 700 граммов до 90 килограммов.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Какие виды подготовки собак вы проводите?

– С двух месяцев мы можем уже заниматься с собаками онлайн, дома, когда собака на карантине. Начинаем вообще с воспитания и дисциплины. Это не просто о базовых командах, а о том, что собака не должна вылетать из квартиры, может есть по команде, спать отдельно. Все сравнивается как с ребенком.

Потом приучаем к поводку, гулять на улице, социализируем. Социализация - это нормальное, нейтральное отношение собаки ко всем раздражителям на улице. Люди очень часто путают и думают, что социализация собаки - это подпускать ко всем людям и подпускать ко всем собакам.

Мы социализируем, чтобы собака потом не летела ко всем, не прыгала на них, чтобы гладили.

После этого - базовые команды, чтобы собака вас слушалась. Это нужно для того, чтобы у вас был контакт, понимание и диалог с собакой и для ее безопасности. Если едет машина, ты ей сказал: "Стоп", она остановилась, потому что собака знает, что такое дорога. Перед дорогой она обязательно садится и не вылетит. Это реально спасает собакам жизнь.

Далее - специфическая подготовка. Это подготовка к сдаче государственных или спортивных экзаменов. Также может быть подготовка к спортивным соревнованиям и квалифицированная подготовка - это защита и охрана человека или территории частного дома.

Кроме того, я занимаюсь подготовкой собак специального назначения. Готовлю для всех спецподразделений штурмовых собак. Это собаки, которые штурмуют дома. Это не собаки, которые штурмуют посадки.

Важно социализировать собаку не только дома, но и на улице, где много раздражителей (фото: instagram.com/dogland.center)

– Чем отличается обучение собаки специального назначения от обычной собаки?

– Базово обучение такое же, как для спортивных собак. То есть спортивные собаки, как собаки спецназначения, занимаются минимум дважды в день, а лучше трижды.

Они должны сдать все спортивные экзамены, а там очень высокая планка послушания. Они должны прям идеально слушаться. У них должна быть очень развита игровая мотивация, то есть собаки выполняют определённые команды и навыки за игровую мотивацию.

Очень многие люди не знают, что собаки, которые ищут людей, взрывчатку, наркотики или даже штурмуют, делают это ради вознаграждения - мячика. То есть они получают вознаграждение - кусают мячик, играют.

Для них это игра, но мы выбираем генетически таких собак, у которых жажда игры сильная, прям наркотическая. И ее еще развиваем с двух месяцев, чтобы мячик был наивысшей целью. И они ради этой цели будут выполнять ту специфическую работу, которую нужно.

Также мы учим других бойцов спецназа. Кинолог работает со штурмовой группой, которые не являются кинологами, и он должен с ними правильно взаимодействовать, чтобы собака не укусила, например, нашего бойца, а не противника.

Также если боец ранен, если он вообще выбыл из игры, другой боец должен взять собаку и она его должна слушаться. В гражданской жизни собака должна быть для одного человека или семьи, всех остальных она не должна слушаться.

– Сколько в среднем длится обучение гражданской собаки?

– Хороший вопрос. Люди считают, что если до двух лет воспитали собаку, все классно, но здесь, как и с человеком, надо учиться всю жизнь. Поддерживать и учиться.

Самая старшая собака, с которой я занимался, - это 13-летний йоркширский терьер. Если нет проблем со здоровьем, мы можем заниматься с любой собакой. Но будет совсем другая планка, совсем другие результаты.

Но, например, у меня был такой кейс. Это был бигль 11 лет, его хозяина в оккупации расстреляли при нем, он это видел. Его забрали дети хозяина, у него был ПТСР, он стал очень агрессивный и не социализированный.

Мы занимались именно для того, чтобы восстановить его нормальное восприятие действительности, и она сейчас кайфово живет в семье, где есть еще одна собака.

– Есть ли такое деление на породы, которые лучше поддаются обучению, а какие - хуже?

– Есть рейтинг IQ, который показывает, легко или нелегко собака учится. И это реально правда, но люди все понимают по-своему и считают, что если собака легко учится, то с ней не надо заниматься. Но если собака умная, она умная не для тебя. Она умная в свою сторону.

Бордер колли, например, считается самой умной собакой. Он лучше всего учится, как у тебя украсть, например, из ящичка конфету, открыть, съесть и закрыть даже дверцу.

Если волку надо выжить, ему нужен интеллект именно для выживания, для безопасности, то собаке, чтобы манипулировать человеком. Есть очень умные породы собак, но если у людей нет опыта и времени работать по два-три раза каждый день с ними, они не могут справиться.

Реально отдают таких собак, потому что собака легко обучается, но надо работать с ними и уметь это делать.

Некоторые породы собак более упрямые для обучения. Однако если удается их научить, этот результат навсегда (фото: instagram.com/dogland.center)

– Какие породы по вашему опыту хуже всего поддаются дрессировке?

– Я не могу сказать хуже всего. Есть просто более упрямые собаки. Нужно потратить больше времени, надо самому быть намного упрямее. Есть такие породы, но я не скажу, что они глупые, они просто давят на свое.

Это бульдоги, например. Они очень упрямые, но легко учатся. Просто для этого нужно сделать гораздо больше подходов. Но если справишься с упрямой собакой, ты прям бетонируешь результат. Он навсегда.

Собака, которая быстро понимает, так же быстро теряет. В одно ухо влетело, из другого вылетело, и надо всегда поддерживать.

Есть аборигенные породы собак. С ними сложнее, но понимая специфику каждой породы, ты находишь подход и можно работать. Поэтому я всегда говорю идти к специалисту, у которого есть кейсы именно с собакой вашей породы.

К каждой собаке надо найти свой ключик. Это мотивация, которой для собаки не так много. У них есть только три мотивации. Это пищевая, игровая и социальная. Социальная - это общение. Все. Больше мотивации не может быть.

Поэтому, отвечая на вопрос, сложнее тем, кто не работал с определенными породами и не понимает их. И нельзя от овчарки требовать такого же результата как от бультерьера. Это разные собаки.

Есть такие породы, которые вывели просто для того, чтобы кайфовать. Например, Кинг Чарльз Спаниель, хотя были и охотничьи спаниели. Шпицы были собаками-охранниками, поэтому они лают в доме, они такие "колокольчики".

Возьмем французских бульдогов. Кайфовая порода, компаньон для души, а их вывели для отлова крыс. Поэтому они очень хорошо кусают. У них осталась эта история. Когда они приходят агрессивные, я говорю, что это их природа, и с этим надо работать.

– С какими запросами к вам чаще всего обращаются владельцы собак?

– В наш центр привозят собак со всей страны и также из Европы, потому что за рубежом агрессивных собак усыпляют. Сначала, если они молодые и еще никого не покусали, им дают антидепрессанты, но они не помогают.

И потом, если есть реальная агрессия, сразу в любом возрасте надо усыпить, это закон, и еще могут наложить большой штраф.

У нас есть агрессивные собаки, есть собаки, которые уже убивали других собак. И мы даем им шанс на нормальную жизнь в обществе. У нас это получается, у нас таких кейсов много. Это я начал со сложного, со своей боли.

Есть собаки, которые просто непослушные, уже прошли дрессировку, но они выполняют и слушаются команды только в "тепличных" условиях. Только они выходят в жизнь, в общество, сразу не слушаются, видят других собак и реагируют. Это серьезный запрос.

И есть специфические запросы: спорт, в чем мы хорошо разбираемся. У нас поля, озера, у нас собаки плавают. Также очень серьезный запрос - это собаки со страхами. Боятся взрывов, боятся вообще улицы.

– Какие ошибки чаще всего делают хозяева своих собак?

– Очеловечивают собаку. Они говорят, что это их ребенок, и просто балуют. В таких случаях я говорю, что вы просто относитесь как к игрушке.

Собака не разговаривает, и люди приписывают ей свои мысли. Это в моем понимании очеловечивания - приписывание. "О, он так смотрит, он несчастлив. Надо запихивать ему побольше консервов". Понимаете?

Если ты понимаешь, что это животное, к нему надо правильное отношение, воспитание ради его безопасности, тогда все окей. И у вас будет жизнь вместе, вы будете друг друга понимать. После воспитания не нужны команды, вы реально языком тела, жестами друг друга понимаете.

Еще ошибка - это "дать собаке детство", а не воспитывать сразу. Когда у собаки уже пубертат и есть проблемы, хозяева приходят, а собака уже физически выросла, у нее уже появились плохие привычки. Надо уже не воспитывать с чистого листа, а делать коррекцию поведения и воспитания.

Надо начинать воспитывать собаку с двух месяцев. Если она попала к тебе в три месяца, окей, но сразу. А также на протяжении всей жизни поддерживать эти базовые вещи в быту.

Алексей Локтионов: Начинайте воспитывать собаку сразу, как только она попала к вам (фото: instagram.com/dogland.center)

– Как вы считаете лучше поступить: воспитывать собаку самостоятельно или доверить ее специалистам? И если специалистам, как тогда она будет слушать своего хозяина?

– Если человек имеет опыт, понимание, то почему бы ему самому не воспитывать собаку. Но в случае необходимости можно обратиться за консультацией. Мне нравится, когда консультируются еще до приобретения собаки.

У меня был кейс, когда семья с маленьким ребенком хотела южно-африканского бурбуля. Это очень большая собака, очень агрессивная, она выведена в ЮАР, чтобы охранять фермы. Прям жестоко охранять

То есть можно консультироваться, не обязательно куда-то сразу отдавать собаку на пансионное обучение.

По поводу того, чтобы слушалась собака хозяина. При любом обучении обязательным является обучение человека именно общению, пониманию своей собаки. А там, где есть проблемы и перевоспитание хозяина.

Люди получают от этого не только много удовольствия, но и преимущества, которые помогают в повседневной жизни. Например, я учу людей отказывать людям, когда те просят погладить собаку. Не нужно позволять это делать всем подряд, ведь это плохо для собаки.

Обязательным является собственное обучение. Без этого ничего не будет. Как бы классно ты не сделал автомобиль, если туда сел человек, который не умеет водить, ничего хорошего не получится, только опасность. Так же и с собакой.

– А как вы думаете, у хозяев, которые неправильно относятся к своим собакам, нужно изымать животное или дать шанс?

– Надо понять, что такое "неправильно относятся". Есть реально серьезные запросы, когда собак бьют, кричат на них. В таких случаях есть действующее законодательство. Все должно быть в рамках закона с правоохранительными органами и судами.

Но если человек просто неправильно себя ведет, неправильно воспитывает, здесь просто надо пытаться донести. У нас на государственном уровне есть определенные юридические проблемы, потому что не регулируется воспитание собак.

В Европе каждый владелец должен пройти обучение, каждая собака должна пройти обучение, все должны быть воспитаны. Там очень-очень серьезные штрафы. Это прям очень правильно.

– Что вы советуете людям перед тем, как они хотят взять собаку? Какие шаги нужно сделать, чтобы быть к этому готовым?

– Вообще ознакомиться с выбранной породой, с ее генетикой, не выбирать породу на эмоциях, потому что мне нравится, она хорошая. Это первая серьезная ошибка, когда люди эмоционально принимают такое решение.

Лучше всего пообщаться со специалистом, который разбирается в этой породе, не лезть сразу в соцсети, потому что сейчас много ложной информации. Надо реально общаться с сертифицированными специалистами, которые являются профессионалами.

Следующий шаг - понять, есть ли у тебя время и возможность финансово обеспечить правильную, комфортную, надлежащую жизнь для собаки, потому что кроме кормления и ухода, есть еще момент здоровья.

И немаловажный факт - это воспитание. Это все не только средства, но и много времени и надлежащая история именно комфортной жизни. Ты не можешь большую собаку взять в маленькую квартиру, она будет мучиться.

Можно найти собаку, которой нормально как котам жить, ходить на пеленку. Собаки все же несут большую эмоциональную пользу. Это антистресс, эмоциональная разгрузка.

У меня был серьезный кейс, когда человек сломал позвоночник и врачи порекомендовали купить этому человеку собаку. Собака с ним семь лет прожила просто на одной кровати.

Человек умер, а мы потом перевоспитывали собаку, потому что у нее была очень серьезная привязанность к владелице. Хотели усыпить, но мы исправили, дали ей новую жизнь и она живет с дочерью этой женщины. Это как раз к тому, что собаки реально выполняют очень серьезную миссию.

– Если люди хотят взять, например, из приюта, где обычно метисы, как готовиться в этом случае, ведь мы генетику не проследим?

– Мы не знаем вообще ничего. Мы не знаем, какая травматизация, ПТСР, какой уже есть опыт. Какую ошибку люди делают? Они думают, что если они возьмут такую собаку и дадут ей все, собака будет им отплачивать только добром. Но собака, которая была на улице, научилась выживать, а не слушаться. И убегать.

Проблема еще в том, что когда люди приезжают в приют и видят собаку, они видят ее именно в тех условиях. Там, где много других собак, и собака себя не проявляет.

Когда я беру такую собаку, мне нужно три недели, чтобы она адаптировалась. Это научный факт, формируется навык адаптации. Через три недели мы можем понять, что это за собака.

Мы можем дать рекомендацию - относиться к таким собакам не эмоционально. Мы делаем серьезное хорошее дело, мы помогаем, но мы берем животное, которое уже что-то видело. Есть статистика, есть генетика, которую ты не дал.

С такими собаками 100% надо идти к специалисту, к специалисту, который разбирается в воспитании. Очень много людей, которые занимаются такими собаками, они так же просто им сочувствуют. А потом мы имеем очень серьезные проблемы и занимаемся уже страхами и агрессиями.

А откуда этот страх? Потому что нет определенной социализации. Человек подкрепляет этот страх. Когда собака боится, человек начинает гладить собаку. Думает, что он успокаивает, берет на руки, а он просто подкрепляет. У собаки уже есть определенный стереотип, рефлекс.

Перед тем, как завести собаку взвесьте свои ресурсы: время, финансы и количество внимания, которое вы сможете уделить воспитанию любимца (фото: instagram.com/dogland.center)

– Это стереотип или правда о том, что собаки маленьких пород не чувствуют своих размеров? Почему они обычно более агрессивны, чем большие собаки?

– У меня у самого три маленькие собачки. Я их взял специально для того, чтобы формировать правильное мнение. Когда люди берут маленьких собак, они несерьезно к ним относятся, не воспитывают или начинают воспитывать, когда они уже взрослые.

Но маленькие собаки формируются намного быстрее, чем большие. Чем меньше собака, тем она быстрее формируется. Поэтому с ней надо наоборот раньше и серьёзнее заниматься в раннем возрасте, а не ждать, когда она вырастет. Реально в девять месяцев привычки уже взрослой собаки.

Есть еще генетические моменты, что они более крикливые, голосистые, но с этим надо работать. Если собака не реализована, она найдет выход своим инстинктам там, где не нужно. В деструктивном поведении.

Если мы собаку научили взаимодействовать, играть, она знает трюковую дрессировку и ты ее правильно социализировал, такого поведения не будет. То есть это моменты именно воспитания, социализации.

И да, вы правы в том, что маленькие собаки не понимают своего размера. Они думают, что они гиганты. Но мы обучаем маленьких собак правильно реагировать на больших. Главное - только желание человека. Все идет от человека.

– Стерилизация животных. Как вы считаете, это забота или насилие над собакой?

– Это забота. Представьте, что у вас нет никакой физической возможности эту энергию куда-то девать. Она накапливается. У собаки нет возможности сбросить ее физически. Это давит им на психику, они могут быть агрессивны, убегать, драться. И на физиологическом уровне это приводит к застоям, у кобелей - к простатитам, у собак женского пола - к кистам и к раку.

К пяти годам без стерилизации почти 100% будет рак матки. Если даже один раз собака повязалась, ей надо постоянно это делать, как в природе. Это миф, что за один раз все пройдет.

Когда это происходит в природе, потом у нас много бездомных собак, которые могут переносить инфекции, бешенство и так далее.

Да, можно собаку не кастрировать. Тогда надо заниматься ее здоровьем, психикой, постоянно делать исследования, проверять, если будет рекомендация врача. Такие случаи тоже есть, но тем этим надо заниматься. Это не 100%, что собака получит рак, но надо диагностировать и делать определенные моменты.

– Каких собак проще дрессировать: кастрированных или некастрированных?

– По европейским стандартам кастрировать собаку можно только после полутора-двух лет. А к этому времени она уже начнет учиться. Люди, которые не разбираются, кастрируют на пике гормонального пубертата. Но это приводит к более проблемному поведению, антисоциальному и агрессивному.

Потому что ты на гормональном пике его меняешь. Этого делать нельзя, кроме случаев, когда есть по здоровью проблемы, и надо кастрировать, выхода нет. Такие моменты есть. Поэтому мы должны воспитывать собак, когда они еще не кастрированы.

Кастрированная собака в правильном возрасте становится через некоторое время более спокойной. Но у нее есть другие проблемы. Изменение гормонального фона, меняется обмен веществ, и собака начинает толстеть.

– Какие базовые команды должна знать собака для жизни в семье?

– Первое, что собака должна знать, это ее кличка. И не просто, а реагировать на нее. Вторая команда - это "ко мне", чтобы собака подошла и зафиксировалась. Она должна сесть, никуда не убегать, смотреть на хозяина.

И команда "гуляй". Это команда открепления. Любая команда имеет свой финал, а финал - это не похвалить, а отпустить. Люди делают ошибку, потому что собака выполняет команду, ей дают еду и она убегает. В этом нет смысла, потому что собака должна ждать завершения.

Дальше можно уже команды "рядом", "сидеть", "лежать", "место", "нельзя". Это то, что можно из базовых делать. Далее есть разнообразные трюки, чтобы собака еще более развивалась.

Перед тем, как вводить собаке команду "нельзя", нужно научить ее что-то делать. Потому что даже мы сначала учим ПДД, а потом нас штрафуют, а не наоборот.

После каждой хорошо выполненной команды обязательно подкрепляйте вкусностями. Это и есть обучение и вознаграждение для собаки.

– Как вы относитесь к наказанию собак за проступки? Это надо делать?

– Смотря, что именно является наказанием. Например, для меня является наказанием, когда мы играем, собака уже разыгралась, а мы резко переводим ее на команду "сидеть". То есть ввели в дисциплину и выдержку.

Также в кинологии наказанием является подергивание за поводок. Неправильно кричать и бить, зачем это делать? Это делают нервные люди, потому что не понимают собак.

– Если собака сделала вред и мы заметили это через несколько часов, как ей донести, что поступок плохой?

– Собака связывает одно действие с другим до трех секунд. А когда мы формируем навык, это вообще до одной секунды. Причинно-следственная связь у собаки не формируется действие через действие. У нее действие формируется вместе с другим действием еще и на очень коротком промежутке времени.

Когда вы приходите домой и видите, что собака что-то начудила, вы ругаете ее, а собака связывает это с тем, что вы пришли. И она просто будет бояться вашего прихода.

Так же очень серьезная ошибка: собака там что-то съест, человек говорит: "Ко мне", собака прибегает, и та ее ругает. Собака думает, что ее ругают за то, что она подошла.

Собаку надо не наказывать, собаку надо воспитывать. Чтобы собака ничего не портила дома, мы ее приучаем оставаться в одиночестве, работаем с тем, чтобы она удовлетворила все свои потребности.

Поэтому надо правильно собаку воспитывать, а не идти по наказаниям, которые еще и совсем не действуют, а просто ломают ваши отношения и психику собаки.

У собак причинно-следственная связь формируется через действие, а не через последствия. Чтобы собака осознала связь, у хозяина есть не более трех секунд (фото: instagram.com/dogland.center)

– Как приучить собаку оставаться одной дома?

– Собаки обязательно должны отдыхать без человека, чтобы не было сепарационной тревоги. Если собака мало спит, она становится нервной, потом вообще теряет сон.

В домашних условиях я советую практиковать оставлять собаку в одиночестве с первого дня. Для нее переезд - это и так стресс. Лучше, чтобы она в первый день пережила этот стресс и привыкла отдыхать одна. Просто на часок сам.

Люди делают сейчас распространенную ошибку - берут выходные или даже отпуск и сидят с собакой, а потом из дома выйти без нее не могут.

Также может быть проблема, когда люди работают онлайн. В таком случае не нужно специально выходить в офис. Просто приучайте собачку к границам. Вы работайте, а он пусть отдыхает.

Человек формирует собаку. Ее привычку, характер и даже может формировать темперамент.

– Как успокоить собаку во время воздушной тревоги?

– У нас живет много собак, и у них нет реакции на взрывы или другие подобные звуки. Потому что мы их не беспокоим. Человек сам сильно переживает и передает свою тревогу собаке.

Если собаки, как у нас, находятся постоянно в физических и ментальных нагрузках, они реально даже во время обстрела отдыхают. Я не сплю, слежу за ситуацией, а собаки молчат.

Поэтому если происходит обстрел, показывайте свое спокойное отношение. Это сложно, но если вы будете его успокаивать, он будет еще больше реагировать.

Если есть серьезные проблемы, могут применять специальные медикаменты. Но начать можно с обращения к специалисту и начать обучение, чтобы собака не реагировала на громкие звуки, выходила из состояния стресса и расслаблялась.

– Хороший кинолог - это какой? По каким признакам его определить?

– Который чувствует собаку. Можно научиться всему, но невозможно научиться чувствовать собаку. Надо сначала к этому двигаться. Это не только про любовь. Не просто любить собаку.

Если мы говорим об инструкторе, он должен ее воспитывать, а не просто любить. Специалист, который просто любит собаку, может делать серьезные ошибки.

И важны характер, дисциплина, умение добиваться своего. Потому что именно это про воспитание.