Конец транзита российского газа через Украину почти не повлияет на цены, - Еврокомиссия

Осталось всего около трех недель до истечения срока действия транзитного соглашения в конце года. Тем не менее, прекращение действия соглашения между Украиной и Россией уже было учтено в ценах европейских газовых рынков, и регион сможет найти альтернативные поставки.

Анализ Еврокомиссии был разработан, чтобы успокоить государства-члены и рынки перед истечением срока действия контракта.

Хотя европейские цены на топливо далеки от пиков, достигнутых во время кризиса в 2022 году - благодаря возросшему импорту сжиженного природного газа, который заменил большую часть российских потоков - они все еще высоки.

"С учетом того, что в мире ежегодно производится более 500 млрд кубометров СПГ, замена около 14 млрд кубометров российского газа, транзитом проходящего через Украину, должна оказать незначительное влияние на цены на природный газ в ЕС", - говорится в документе комиссии, который пока не опубликован. "Можно считать, что окончание транзитного соглашения было учтено в зимних ценах на газ".

Нет проблем с поставками

ЕС уверен, что страны-члены, которые все еще импортируют российский газ через Украину - в первую очередь Австрия и Словакия - могут обойтись без поставок. Еврокомиссия заявила, что не будет вступать в переговоры, чтобы сохранить маршрут открытым.

Тем не менее, покупатели газа из Словакии и Венгрии продолжают переговоры, чтобы сохранить поток газа после истечения срока действия транзитного соглашения, при этом предложение включает сделку обмена между Азербайджаном и Россией.

Еврокомиссия отметила, что ограниченное влияние на газовые рынки решения "Газпрома" прекратить поставки австрийской компании OMV продемонстрировало эффективность упреждающего подхода в смягчении последствий сокращения поставок из России.

Еврокомиссия заявила, что государства-члены смогли сократить свой спрос на газ на 18% с августа 2022 года по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет. США также намерены ввести новые мощности по производству СПГ в течение следующих двух лет, и эти поставки могут помочь ЕС справиться с любыми перебоями.

"Наиболее реалистичный сценарий заключается в том, что транзитное соглашение прекратит свое действие, и российский газ не будет поступать через Украину", - говорится в оценке. ЕС "хорошо подготовлен".

Конец транзита

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" последний транш оплаты за транзит газа в декабре по контракту. За декабрьский транзит "Газпром" должен был заплатить около 70 млн долларов.

Чем ближе 31 декабря, когда истекает контракт "Нафтогаза" с "Газпромом", тем менее вероятным выглядит продление поставок газа через Украину в 2025 году.