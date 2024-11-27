Конец транзита: "Нафтогаз" получил от "Газпрома" последний транш по контракту 2019 года

По информации РБК-Украина, деньги были перечислены компании в конце прошлой недели. Сумму платежа уточнить пока не удалось, но, по расчетам издания, за декабрьский транзит "Газпром" должен был заплатить около 70 млн долларов.

Фактически это последний прямой платеж от российской компании "Нафтегазу" за транзитные услуги. Оплату транзита нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" еще в 2022 году взяла на себя страна-покупатель - Венгрия, отмечается в материале.

Деньги по контракту

За пять лет действия транзитного контракта – с 2020 по 2024 год – через Украину в ЕС и Молдову, по данным на 25 ноября, прошло 146,6 млрд кубометров газа. К концу года, учитывая поставки в декабре, объем может увеличиться до 148 млрд. Это на 36% меньше ожидаемого объема в 225 млрд кубометров.

Но снижение поставок не должно отразиться на оплате транзита. Договор заключался с условием "качай или платы". То есть независимо от объемов прокачки "Газпром" взял на себя обязательство оплачивать в 2020 году транзит 65 млрд кубометров газа, в последующие годы – по 40 млрд.

"Газпром" уже третий год отказывается платить за сокращение транзита через "Сохрановку" – а это в среднем 30 млн кубометров в сутки или 11 млрд кубометров в год. "Нафтогаз" подал из-за этого иск в арбитраж, и год назад сумма иска была около 700 млн долларов.

"Сумма будет расти, учитывая, что впереди еще 2024 год. По состоянию на сегодняшний день накопление на оплату - 679 млн долларов США", - заявил глава компании Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина год назад.

Перспективы транзита

Чем ближе 31 декабря, когда истекает контракт "Нафтогаза" с "Газпромом", тем менее вероятным выглядит продолжение поставок газа через Украину в 2025 году.

Продлевать контракт Украина категорически не собирается, а предложенный альтернативный вариант, связанный с хранением газа в украинских ПХГ, не заинтересовал других участников процесса.

Страны, которые были основными покупателями российского газа по сухопутному маршруту, уже дали понять, что могут без него обойтись.