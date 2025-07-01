Конец сезона – цены вниз? Как изменится стоимость клубники в июле

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Упадет ли цена на клубнику в конце сезона?

Сколько сейчас стоит клубника на рынке и в супермаркете?

Что повлияло на урожай ягоды в этом году?

Ждать цены на клубнику ниже 100 грн?

Первый месяц лета остался позади, а с ним заканчивается и сезон клубники в Украине. Ягоды из теплиц появились в мае, в июне начала созревать клубника с открытого грунта, и именно на июнь пришелся пик сбора урожая. В начале июля клубника начнет понемногу "отходить".

Традиционно в конце сезона цены на ягоду падают, ведь предложение от хозяйств максимальное. Однако в этом году ситуация оказалась иной.

По сравнению с маем стоимость действительно уменьшилась, но все еще достигает более 100 грн за килограмм и ожидать дальнейшего снижения не стоит.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, общая оптовая цена клубники составляет 100-130 грн/кг, импортная может достигать и 160 грн/кг.

"Снижения стоимости клубники уже не стоит ожидать, потому что предложение ягоды постепенно начнет уменьшаться в ближайшие недели. Сезон клубники постепенно заканчивается", – говорит эксперт.

Фото: цена на клубнику остается высокой (freepik.com)

Что произошло с урожаем клубники 2025

Неблагоприятные погодные условия весной этого года привели к задержке созревания урожая и его общему сокращению.

Эксперт УКАБ объясняет, что из-за прохладной погоды в последние месяцы фиксировалось недозревание ягоды, что повлияло на общую цену на рынке.

Апрельские заморозки и температуры ниже нормы в мае привели к задержке созревания ягод почти на две недели, значительным потерям ранних сортов (от 30% до 100% в некоторых хозяйствах) и уменьшению предложения на рынке.

Рост предложения в июне, когда уже массово собирают урожай с открытого грунта, обычно способствует снижению цен. Однако в этом году из-за ограниченных урожаев, увеличения затрат на производство и логистику кардинального удешевления не произошло.

Как отмечалось на профильном портале EastFruit, дефицит клубники в начале и середине сезона привел к высоким ценам, которые оказались на 22-45% выше, чем в 2024 году.

Какие цены на клубнику сейчас

Клубника на рынках и в супермаркетах на 30 июня 2025 в среднем стоила от 120 до 200 грн/кг в зависимости от качества ягоды.

На оптовом рынке "Столичный" в Киеве клубнику продавали по цене 110-125 грн/кг, на рынке "Шувар" во Львове минимальная оптовая цена составила 120 грн/кг.

В розницу на рынках столицы стоимость украинской клубники из Одессы и Закарпатья на выходных стартовала от 135 грн/кг.

Супермаркеты предлагают ягоду по более высокой цене.

Скриншот silpo.ua

В сети "Сильпо" можно купить клубнику как за 199 грн/кг, так и за 399 грн/кг. В продаже есть ягоды от украинских хозяйств и импортные из Польши.

В продаже есть ягоды от украинских хозяйств и импортные из Польши. В VARUS цена за килограмм отборной клубники составляет 199,9 грн/кг;

У Novus цена на весовую клубнику – 199 грн/кг. Есть фасованная в корзинах за 149 грн (500 г) и 74,9 грн (250 г) :

: В сети "Фора" клубника на вес стоит 199,9 грн/кг, в корзине 250 г – 89,9 грн.

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикация портала EastFruit, данные сетей супермаркетов, сайт рынка "Шувар", канал рынка "Столичный" в Telegram.